E-11 otobüs durakları neler? İşte E-11 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise E-11 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan E-11 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, E-11 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

E-11 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ VE DURAKLAR İZLEDİĞİ GÜZERGAH

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KALKIŞ

1 - SABİHA GÖKÇEN H.L.

Pendik

2 - S.GÖKÇEN NİZAMİYE

Pendik

3 - TEKNOPARK İSTANBUL

Pendik

4 - HAVAALANI KAVŞAĞI

Pendik

5 - OSMANLI KAVŞAĞI

Pendik

6 - H.DERE MESLEK LİSESİ

Pendik

7 - HARMANDERE

Pendik

8 - OTOYOL KAVŞAĞI

Pendik

9 - YENİSAHRA

Ataşehir

10 - HASTANE

Ataşehir

11 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

12 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

13 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

14 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

15 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

16 - İSFALT

Üsküdar

17 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

18 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

19 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

20 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

4 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

6 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

7 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

8 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

10 - HASTANE

Kadıköy

11 - YENİSAHRA

Kadıköy

12 - OTOYOL KAVŞAĞI

Pendik

13 - HARMANDERE

Pendik

14 - HEZARFEN M.T.A.L

Pendik

15 - OSMANLI KAVŞAĞI

Pendik

16 - HAVAALANI KAVŞAĞI

Pendik

17 - TEKNOPARK İSTANBUL

Pendik

18 - S.GÖKÇEN NİZAMİYE

Pendik

19 - SABİHA GÖKÇEN H.L.

Pendik