E-11 otobüs durakları neler? İşte E-11 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise E-11 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan E-11 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, E-11 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KALKIŞ
1 - SABİHA GÖKÇEN H.L.
Pendik
2 - S.GÖKÇEN NİZAMİYE
Pendik
3 - TEKNOPARK İSTANBUL
Pendik
4 - HAVAALANI KAVŞAĞI
Pendik
5 - OSMANLI KAVŞAĞI
Pendik
6 - H.DERE MESLEK LİSESİ
Pendik
7 - HARMANDERE
Pendik
8 - OTOYOL KAVŞAĞI
Pendik
9 - YENİSAHRA
Ataşehir
10 - HASTANE
Ataşehir
11 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
12 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
13 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
14 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
15 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
16 - İSFALT
Üsküdar
17 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
18 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
19 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
20 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
4 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
6 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
7 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
8 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
10 - HASTANE
Kadıköy
11 - YENİSAHRA
Kadıköy
12 - OTOYOL KAVŞAĞI
Pendik
13 - HARMANDERE
Pendik
14 - HEZARFEN M.T.A.L
Pendik
15 - OSMANLI KAVŞAĞI
Pendik
16 - HAVAALANI KAVŞAĞI
Pendik
17 - TEKNOPARK İSTANBUL
Pendik
18 - S.GÖKÇEN NİZAMİYE
Pendik
19 - SABİHA GÖKÇEN H.L.
Pendik