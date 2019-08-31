E58 otobüs durakları neler? İşte Esenkent – Bahçeşehir – Mecidiyeköy Ekspresi E58 otobüs hattı geçtiği duraklar

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise E58 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan E58 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

ESENKENT KALKIŞ

1 - ESENKENT

Esenyurt

2 - S.DEMİREL BULVARI

Esenyurt

3 - MENEKŞE EVLERİ

Esenyurt

4 - VEDAT ALTUN SOKAK

Esenyurt

5 - BATI KAPISI

Başakşehir

6 - KUZEY BATI KAPISI

Başakşehir

7 - FUNDA 1

Başakşehir

8 - DÜDEN 8

Başakşehir

9 - TORTUM

Başakşehir

10 - DÜDEN 5-6-7

Başakşehir

11 - DÜDEN 1-2-3-4

Başakşehir

12 - MANAVGAT

Başakşehir

13 - BAHÇEŞEHİR CAMİ

Başakşehir

14 - GÜL

Başakşehir

15 - BAHÇEŞEHİR MERKEZ

Başakşehir

16 - GÜL

Başakşehir

17 - BAHÇEŞEHİR CAMİ

Başakşehir

18 - GÖLET

Başakşehir

19 - ALAÇAYIR

Başakşehir

20 - KARŞIYAKA

Başakşehir

21 - GÖLYAKA

Başakşehir

22 - ISPARTAKULE

Başakşehir

23 - BİZİMEVLER KÖPRÜ

Avcılar

24 - AYVANSARAY

Eyüpsultan

25 - HALICIOĞLU 3

Beyoğlu

26 - OKMEYDANI

Kağıthane

27 - ÇAĞLAYAN YOLU

Şişli

28 - MECİDİYEKÖY METROBÜS

Şişli

MECİDİYEKÖY METROBÜS KALKIŞ

1 - MECİDİYEKÖY METROBÜS

Şişli

2 - ÇAĞLAYAN YOLU

Kağıthane

3 - OKMEYDANI

Kağıthane

4 - HALICIOĞLU 6 - ŞEHİT EREN BÜLBÜL

Beyoğlu

5 - AYVANSARAY

Eyüpsultan

6 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ

Avcılar

7 - ŞEHİT ŞERİFE BACI LİSESİ

Avcılar

8 - ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ

Avcılar

9 - ISPARTAKULE BLOKLARI

Avcılar

10 - BİR İSTANBUL SİTESİ

Avcılar

11 - BİZİMEVLER KÖPRÜ

Avcılar

12 - ISPARTAKULE

Başakşehir

13 - GÖLYAKA

Başakşehir

14 - ALAÇAYIR

Başakşehir

15 - GÖLET

Başakşehir

16 - BAHÇEŞEHİR CAMİ

Başakşehir

17 - GÜL

Başakşehir

18 - BAHÇEŞEHİR MERKEZ

Başakşehir

19 - GÜL

Başakşehir

20 - BAHÇEŞEHİR CAMİ

Başakşehir

21 - MANAVGAT

Başakşehir

22 - DÜDEN 1-2-3-4

Başakşehir

23 - DÜDEN 5-6-7

Başakşehir

24 - TORTUM

Başakşehir

25 - DÜDEN 8

Başakşehir

26 - FUNDA 1

Başakşehir

27 - KUZEY BATI KAPISI

Esenyurt

28 - VEDAT ALTUN SOKAK

Esenyurt

29 - MENEKŞE EVLERİ

Esenyurt

30 - S.DEMİREL BULVARI

Esenyurt

31 - ESENKENT

Esenyurt