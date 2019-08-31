E58 otobüs durakları neler? İşte Esenkent – Bahçeşehir – Mecidiyeköy Ekspresi E58 otobüs hattı geçtiği duraklar

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise E58 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan E58 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
ESENKENT KALKIŞ
1 - ESENKENT
Esenyurt
2 - S.DEMİREL BULVARI
Esenyurt
3 - MENEKŞE EVLERİ
Esenyurt
4 - VEDAT ALTUN SOKAK
Esenyurt
5 - BATI KAPISI
Başakşehir
6 - KUZEY BATI KAPISI
Başakşehir
7 - FUNDA 1
Başakşehir
8 - DÜDEN 8
Başakşehir
9 - TORTUM
Başakşehir
10 - DÜDEN 5-6-7
Başakşehir
11 - DÜDEN 1-2-3-4
Başakşehir
12 - MANAVGAT
Başakşehir
13 - BAHÇEŞEHİR CAMİ
Başakşehir
14 - GÜL
Başakşehir
15 - BAHÇEŞEHİR MERKEZ
Başakşehir
16 - GÜL
Başakşehir
17 - BAHÇEŞEHİR CAMİ
Başakşehir
18 - GÖLET
Başakşehir
19 - ALAÇAYIR
Başakşehir
20 - KARŞIYAKA
Başakşehir
21 - GÖLYAKA
Başakşehir
22 - ISPARTAKULE
Başakşehir
23 - BİZİMEVLER KÖPRÜ
Avcılar
24 - AYVANSARAY
Eyüpsultan
25 - HALICIOĞLU 3
Beyoğlu
26 - OKMEYDANI
Kağıthane
27 - ÇAĞLAYAN YOLU
Şişli
28 - MECİDİYEKÖY METROBÜS
Şişli
MECİDİYEKÖY METROBÜS KALKIŞ
1 - MECİDİYEKÖY METROBÜS
Şişli
2 - ÇAĞLAYAN YOLU
Kağıthane
3 - OKMEYDANI
Kağıthane
4 - HALICIOĞLU 6 - ŞEHİT EREN BÜLBÜL
Beyoğlu
5 - AYVANSARAY
Eyüpsultan
6 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ
Avcılar
7 - ŞEHİT ŞERİFE BACI LİSESİ
Avcılar
8 - ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ
Avcılar
9 - ISPARTAKULE BLOKLARI
Avcılar
10 - BİR İSTANBUL SİTESİ
Avcılar
11 - BİZİMEVLER KÖPRÜ
Avcılar
12 - ISPARTAKULE
Başakşehir
13 - GÖLYAKA
Başakşehir
14 - ALAÇAYIR
Başakşehir
15 - GÖLET
Başakşehir
16 - BAHÇEŞEHİR CAMİ
Başakşehir
17 - GÜL
Başakşehir
18 - BAHÇEŞEHİR MERKEZ
Başakşehir
19 - GÜL
Başakşehir
20 - BAHÇEŞEHİR CAMİ
Başakşehir
21 - MANAVGAT
Başakşehir
22 - DÜDEN 1-2-3-4
Başakşehir
23 - DÜDEN 5-6-7
Başakşehir
24 - TORTUM
Başakşehir
25 - DÜDEN 8
Başakşehir
26 - FUNDA 1
Başakşehir
27 - KUZEY BATI KAPISI
Esenyurt
28 - VEDAT ALTUN SOKAK
Esenyurt
29 - MENEKŞE EVLERİ
Esenyurt
30 - S.DEMİREL BULVARI
Esenyurt
31 - ESENKENT
Esenyurt