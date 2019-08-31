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’nde 4.4’lük 2 paniğe yol açtı

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Ege Denizi'nde dün saat 18.38'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 7.19 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının ardından, 2 saat içinde büyüklükleri 1.7-4.4 arasında değişen 12 deprem daha oldu. Kuşadası ve çevresinde paniğe kapılarak sokağa çıkan vatandaşlar, uzun süre sonra evlerine döndüler. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Samos adasının güneyinde son bir ayda olan depremlere bakıldığında büyüklüğü 4.8'e varan çok sayıda deprem olduğunu görüyoruz. Bunların Kuşadası ve İzmir körfezleri ile Manisa ve Balıkesir hattı boyunca deprem fırtınası şeklinde geliştiğini görüyoruz" dedi.
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Ege Denizi’nde 4.4’lük 2 deprem paniğe yol açtı
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