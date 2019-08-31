Güzelkent’te ‘çöp’ tepkisi

BUGÜN NELER OLDU

Sinop'unTürkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde, deniz kıyısına gelişi güzel bırakılan çöpler, etrafa yaydığı kötü koku ve oluşturduğu görüntü kirliliğiyle, köy sakinlerinin tepkisine neden oluyor. İl Özel İdaresine bağlı Köylere Hizmet Getirme Birliği temizlik işleri ekipleri, çevredeki bazı köylerden topladığı çöpleri, Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü sahilinde depolaması tepkilere neden oluyor. Deniz kıyısına gelişi güzel bırakılan çöpler, etrafa yaydığı kötü koku ve oluşturduğu görüntü kirliliğiyle, köy sakinlerini de rahatsız ediyor. Seslerini duyurmak için çöp dökülen alanda bir araya gelen yöre sakinleri, ellerinde 'Güzel yaşamak bizim de hakkımız' ve 'Güzel kentimize bu yakışmıyor' yazılı dövizler taşıyarak, çöp dökümünü protesto etti. Köy sakinlerinden Şirvan Ünal, çöplerin çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle zor anlar yaşadıklarından yakınarak, "Bölgenin yüzde 90'ı gurbette yaşıyor. Tatil için buraya geliyoruz. Yaşam koşulları çok önemli, gördüğümüz şu manzara karşısında çocuklarımız erken geri dönmek zorunda kaldı, tatillerini burada yapamadılar" dedi.