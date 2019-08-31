Hicri yeni yıl başlıyor

Hicri 1441 yılı, bugün akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak.

Son Peygamber Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Buna göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü bugün başlayacak. Muharrem ayında oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarında önemli olaylar arasında yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Nur Akdoğan, hicri takvimin "hicri şemsi" ve "hicri kameri" olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtti. Hicri takvimin, Türkiye ve diğer İslam ülkelerinde dini günlerle ilgili esas alındığını kaydeden Akdoğan, bu takvimin ayın dünyanın etrafındaki dönüşü sırasındaki görünümüne ve büyüyüp küçülmesine göre hesaplandığını anlattı.

Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı Celal Fırat da, muharrem ayı ile birlikte 12 günlük muharrem matem orucuna da bugünden itibaren başlayacaklarını söyledi. Muharrem orucunun Aleviler için çok önemli bir yeri bulunduğunu vurgulayan Fırat, Hz. Muhammed'in vefatından 48 yıl sonra torunu Hüseyin'in muharrem ayında Kerbela'da hunharca katledildiğini belirterek, "Bu vesile ile tutulan 10 günlük muharrem ayındaki matem orucuna Aleviler'in 12 imamlar aşkına gün ekleyerek bunun süresini 12 güne çıkardıklarını anlattı.

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