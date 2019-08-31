Hicri Yılbaşı mesajları! En güzel resimli (Hicri Yılbaşı) Muharrem Ayı mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın!

31 Ağustos 2019 tarihine denk gelen Hicri Yılbaşı mesajları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İslam aleminin bol dua edip, ibadet edeceği Muharrem ayında resimli mesajlarla sevdiklerinizi hatırlayabilirsiniz. Müslümanlar için önem arz eden resimli Hicri yılbaşı mesajlarını isterseniz sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. Haberimizin devamında yer alan sevdiklerinize atabileceğiniz 2019 en güzel Muharrem Ayı (Hicri yılbaşı) mesajları, sözleri ve resimli mesajlarına bakabilir, dilediğiniz mesajı eşinize, dostunuza gönderebilirsiniz.

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI İLE SEVDİKLERİNİZİ HATIRLAYIN

Hicri Yılbaşı veya 1 Muharrem hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimidir. İslam aleminin yoğun ilgi gösterdiği Muharrem ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimi göre bugün (31 Ağustos) tarihinde başladı. Aşure günü ise 9 Eylül tarihinde başlayacak. İşte sizler için derlediğimiz 2019 Resimli (Hicri Yılbaşı) Muharrem Ayı mesajları ve sözleri...

En güzel resimli Hicri Yılbaşı mesajları için aşağıda bulunan görsele tıklayabilir, dilediğiniz resimli mesajı sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Hicri Yılbaşının sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Hicri Yılbaşınız mübarek olsun!

Ya Rabbi bizleri Kerbela şehitlerine komşu eyle. Onlara layık olamayan bir ümmet olarak onların hürmetine bizi affet. Kerbela şehitlerimizin hüznü ile dolu bu mübarek ayı layıkı ile yaşayabilmemizi nasip et. Amin. Hicri Yılbaşımız mübarek olsun.