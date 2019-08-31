Hicri Yılbaşı ne zaman başlıyor? 2019 Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi

Hicri Yılbaşı, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Buna göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü yarın başlayacak. Muharrem ayında oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarında önemli olaylar arasında yer alıyor.

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Muharrem ayı 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü idrak edilecek. Bu tarih aynı zamanda hicri takvimde 1441. yılın başlangıcı olacak.