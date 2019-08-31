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ne zaman başlıyor? 2019 ve tarihi

islam dini için oldukça önemli bir tarihtir. Hicri takvime göre 1 muharrem olarak kabul edilen bu tarihte yeni bir yıl başlar ve müslümanlar muharrem ayında oruç tutar, aşure dağıtır ve çeşitli ibadetler yaparlar. Vatandaşlar " ne zaman başlıyor?" ve "2019 ne zaman?" sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, 2019 Hicri yılbaşı ve muharrem ayı hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 31.8.2019 10:48
Hicri Yılbaşı ne zaman başlıyor? 2019 Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi

, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Buna göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü yarın başlayacak. Muharrem ayında oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarında önemli olaylar arasında yer alıyor.

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü idrak edilecek. Bu tarih aynı zamanda hicri takvimde 1441. yılın başlangıcı olacak.

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Hicri Yılbaşı ne zaman başlıyor? 2019 Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi
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