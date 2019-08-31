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İstanbul'da balıkçılar sezonun ilk avından döndü

Balık avı sezonunun başlaması üzerine akşam saatlerinde '' diyerek 'ne açılıp sezonun ilk avından dönen balıkçıları, 'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Haldeki ilk mezatı yaptı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019 06:43 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 06:51
İstanbul'da balıkçılar sezonun ilk avından döndü

Balık av yasağının dün akşam itibariyle sona ermesi üzerine tekneleriyle sezonun ilk avı için denize açılan balıkçılar, sabaha karşı geri döndü. Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali, avdan dönen balıkçı teknelerinin duraklarından biriydi. Teknelerin kıyıya yaklaşmasıyla birlikte halde bekleyen esnaf, alışveriş için birbirleriyle yarıştı. Sezonun ilk avından dönen balıkçıları bekleyenler arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vardı. Vali Yerlikaya, halde karşıladığı balıkçılara bolluk dileğinde bulundu.

"MEZATI AÇIYORUM, HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Sezonun ilk mezatını da yapan Yerlikaya, "Dün Cumhurbaşkanımız 'Vira Bismillah' dedi, dualarla uğurladı. Biz de şafak vakti geldik, ilk mezatı açıyoruz. Marmara'nın kurusu istavrit sizi çok özlemiş, İstanbulluları çok özlemiş. Mezatı açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Balıkçılarla istişare ettiğini söyleyen Yerlikaya, istavritin kasasını 300 Türk Lirası olarak belirledi.

Mezatın ardından dua edildi ve esnaf sezonun ilk alışverişi için pazarlığa koyuldu.

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İstanbul'da balıkçılar sezonun ilk avından döndü
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