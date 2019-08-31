Kadın cinayetine jet iddianame

Konya'da koruma tedbir kararına rağmen eve gelen eşi tarafından 3 çocuğunun gözleri önünde 46 bıçak darbesiyle öldürülen Tuba Erkol cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. 16 yıl önce evlenen ve birlikteliklerinden 3 çocukları dünyaya gelen Bekir Erkol (40) ile Tuba Erkol (37) arasında geçimsizlik başladı. 18 Ağustos gecesi karı-koca arasında yaşanan tartışma sonrasında Bekir Erkol, eşinin boğazını sıktıktan sonra darp etti. Gece yarısı karakola giden Tuba Erkol'a 30 gün süre ile önleyici tedbir kararı verildikten 4 gün sonra eve gelen koca, 3 çocuğunun gözleri önünde 14'ü öldürücü 46 bıçak darbesi ile karısını öldürdü. Bekir Erkol hakkında canavarca ve eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Soruşturma savcısı Ayşegül Akyüz tarafından hazırlanan iddianamede çocukların cinayete nasıl tanık oldukları bütün detaylarıyla anlatıldı. Katil zanlısı savunmasında eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle tartıştıklarını öne sürdü. Katil zanlısı ifadesinde, çocuklarının "baba yapma" diye bağırdıklarını da anlattı.



'CEZADA İNDİRİM YAPILMASIN'

Ağır Ceza Mahkemesi'ne dosyayı gönderen Cumhuriyet Savcısı nedenlerini sıralayıp cezada haksız tahrik indirimi yapılmamasını istedi. Kadın savcı verilecek kararda, zanlının daha önce de kadını darp etmesi, hakkında tedbir kararı bulunması, suç işleme kararlılığında tereddüde düşmemesi ve çocuklarının gözleri önünde, tüm engellemelerine rağmen canavarca hisle hareket ettiğini belirterek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

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