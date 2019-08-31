Kene kiti ürettik

Türkiye, kene vakalarını ithal tedaviler yerine kendi yerli cihazlarıyla koyduğu tanılar üzerinden tedavi edecek. Söz konusu hastalığa 2 saatte yüzde 100 doğru ve güvenilir tanı konulurken, ekonomiye yüzde 70 katkı sunulacak. Bu üretim ile ulusal ve uluslar arası alanda önemli bir prestij elde eden Türkiye, kendi testlerini kendi yerli tanı kitleri ile yapıp, hastalarını hızla tedavi edecek. Öyle ki hasta doktorun muayene hanesinden ayrılmadan 'hastalık var mı, yüzde kaç oranında virüs var?' sorunun cevabını alabilecek. Yıllık 2 milyonu aşkın bir maliyeti olan bu hastalık artık ülkeye 300 bin TL'ye mal olacak. Oldukça maliyetli bir tedavi olan kene ile ilgili yapılan ve bir tanesi 400 TL olan testler 90 TL'ye yapılacak. Üretilen yerli cihazlar ile 81 ilin her noktasında hastanın kanı cihaza yerleştirilecek, hastalık iki saat içinde tanı verilebilecek. Artık kan numuneleri Ankara'ya gelmeden bulunulan yerde yapılacak.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden Prof. Dr. Selçuk Kılıç, "Bakanlığımızın öncülüğünde, ölüm oranların fazla olduğu ve yüzde 80'i aşkın oranda ithal edilen solunum yolu virüsleri, su kaynaklı enfeksiyon ve kan zehirlenmeleri için yerli tanı-tedaviler 2020'de hayata geçecek" dedi.

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