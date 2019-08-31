Mersin’de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 5 ölü, 7 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Mersın'de, üzerinde tarım işçilerinin de bulunduğu şeftali yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza öğlen saatlerinde, merkez Toroslar ilçesi Aslanköy yol ayrımında meydana geldi. Üzerinde tarım işçilerinin de bulunduğu şeftali yüklü kamyonet, sürücüsünün virajı alamaması üzerine şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada olay yerinde 2 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan 3 kişi daha tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Muğla'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Kök ile yine motosiklette bulunan eşi Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök hayatını kaybetti.