Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar nelerdir?

Müslüman dünyası için çok önemli bir yere sahip olan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı ibadetleri merak konusu oldu. Gündemde yer edinen Muharrem ayı ibadetleri ve duaları trend başlıklar arasında yer aldı. Bu bağlamda vatandaşlar '' Muharrem ayı ibadetleri nelerdir?'' cevabı merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. Bu önemli ayın ilk gecesi niyet ederek bir Tesbih namazı kılınır. Bu mübarek ayın 10. Günü ise aşure günüdür. İşte Muharrem ayı ibadetleri ve okunacak duaları…

MUHARREM AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Muharrem ayı ibadetleri 2019 yılında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Birlik beraberlik içerisinde gerçekleşen Muharrem ayı ibadetler ve dualarla eller semaya yükselecek. İslam alemi için dönüm noktası olan Hicret'in gerçekleştiği gün Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. İşte Muharrem ayı ibadetleri ve okunacak duaları haberimizde…

Diyanet İşler Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimi göre Muharrem ayı bugün (31 Ağustos) tarihinde başladı. Aşure günü ise 9 Eylül tarihinde başlayacak.