İslam aleminin heyecanla beklediği Muharrem ayı için geri sayım başladı. Zilhicce ayının sona ermesiyle birlikte Muharrem ayı başlıyor. Müslüman dünyasının merakla beklediği bugün, ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır. Bu bağlamda '' Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 2019 Muharrem ayı orucu nasıl tutulur?'' sorularının yanıtları merak edildi. Bugünde vatandaşlar oruçlarını tutacak ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Hicri takvimde Peygamber efendimizin hicreti Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre bu yıl 31 Ağustos Cumartesi günü olarak duyuruldu.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı orucu 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. İslam alemini yakından ilgilendiren bugünün faziletleri arasında başta oruç tutmak yer alıyor. Ellerin semaya yükselip dualar edileceği Muharrem ayında bol bol ibadet edilecek. Peki Muharrem ayı orucu ne zaman? Muharrem ayı orucu nasıl tutulur? İşte yanıtı…