Pakistan'da korkunç kaza! Otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 ölü

Pakistan'ın Hayber Paktunva eyaletinde bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 24 kişi yaşamını yitirdi. Eyaletin Upper Kohistan bölgesinde, bir düğünden dönen 35 aile üyesini taşıyan otobüs, cuma gecesi dağlık yolda uçuruma yuvarlandı. Uçurumun dibindeki nehre düşen otobüstekilerden 24 kişi yaşamını yitirdi.

Polis, kazanın hem karanlık hem de ücra bir bölgede meydana gelmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdüğünü bildirdi.

Pakistan'da yolların kötülüğü ve yeterli güvenlik önlemleri alınmaması nedeniyle sıklıkla ölümlü trafik kazaları meydana geliyor.