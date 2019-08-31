Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem olması

Rüyada deprem olması ne anlama gelir? Sorusu rüyayı gören vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sabah uyandığında çoğu kişi rüyaların anlamlarına bakıyor. Deprem rüyasına çeşitli tabirler yapılmıştır. Peki, rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüya tabirleri…

RÜYADA DEPREM OLMASI

İş yaşamınızda sıkıntılar yaşayacaksınız demektir. Ülkeler arasında savaş çıkacağı şeklinde de yorumlanır. Rüyada deprem görmek, üzüntü, keder, zarar, ziyan ve işlerin iflâsı ile yorumlanır. Aynı zamanda deprem korku ve şiddete de işarettir.

Rüyada deprem görmek, bir yerden bir başka yere göç etmeye işarettir. Rüyada bir dağın sarsıldığını veya yerinden koptuktan sonra tekrar yerine geldiğini görmek, korku ve şiddete delâlet eder. Çünkü zelzele büyük âfetlerdendir. Rüyada yerin sarsıldığını görmek, iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve berekete delâlet eder.

Bazı kere de rüyada zelzele görmek, feryat etmeye, karmakarışık sözlere, can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına işaret eder.

Rüyada bir mahalde deprem olduğunu ve orada bir takım insanların yere battığını ve bir kısmının da kurtulduğunu görmek, devlet başkanının oraya geleceğine ve halka zulüm ile muamele edeceğine işarettir. Bazı kere de bu rüya, şiddetli bir hastalığa işaret eder.

Kıtlık hüküm süren bir yerde deprem olduğunu görmek, o yerin mahsulünde meydana gelecek büyüme ve berekete delâlet eder. Rüyada bağ ve bahçede deprem olduğunu görmek, o bahçede mahsulâtın çok olacağına ve yaz meyvelerinin bolluğuna işaret eder.

Rüyada Mayıs ayının gece ve gündüzünde zelzele olduğunu görmek, halk arasında çıkacak kavgaya ve devamlı meydana gelecek fitnelere delâlet eder.

Haziran'da görülen deprem, şerli ve kötü insanların helakine işarettir. Temmuz ayı içinde deprem görmek, şanlı ve ulu bir zatın vefatına delâlet eder. Ağustos ayında görülen deprem, o yere yönelecek bir düşmana işarettir.

Rüyada Deprem, bazi yorumculara göre yolculukla da yorumlanir. Bir dağın deprem ile yer değiştirdiğini görmek, bulunduğu yere bazi ilahi felaketlerin geleceğine işarettir..