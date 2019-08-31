Sahte para nasıl anlaşılır? Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Sahte paranın bazı belirgin özellikleri vardır

Kağıt kalitesi sahte parayı ilk ele veren özelliktir. Yetkili merciler tarafından basılan gerçek paranın kağıdı özel bir maddeden yapılır ve kopyalanmaması için büyük güvenlik önlemleri alınmaktadır. Elinizdeki paranın sahte olduğundan şüpheleniyorsanız eğer öncelikle elinizle kağıdı inceleyin. İlk temasta anlayamasanız bile biraz inceledikten sonra gerçek parayla arasında farkı anlayabilirsiniz. Kağıdın dokusu, rengi, üzerindeki baskılar sahte parayı ele vermektedir. Gerçek paranın üzerinde pürüzler olur. Bu pürüzler sahte para üzerinde olmaz. Dikkatli inceleme ve dokunmayla bu fark kolayca anlaşılabilmektedir.

Paranın üstündeki emniyet şeridine dikkat edin!

Sahte para dolandırıcıları gerçek paranın üzerindeki şeritleri kopyalayamazlar. Emniyet şeridi olarak adlandırılan gerçek paranın üzerindeki şeritler kopyalanması neredeyse imkansızdır. Sahte paranın üzerindeki gelişi güzel yapılmış şeritler kolaylıkla anlaşılabilmektedir.

Gerçek paranın üzerindeki Atatürk görselinin aynısını yapmak sahte para basanların neredeyse hiç uygulayamadıkları ayırt edici bir özelliktir. Işığa tutulduğunda Atatürk görselini görmek gerçek parayla sahte para arasındaki farkı ortaya çıkartmaktadır. Bu kesin ayırt edici bir özellik olmayabilir. Bazı sahte para basanlar buna yakın bir görsel oluşturabilmektedirler.

Gerçek para üzerindeki Merkez Bankası kabartmasına size yol gösterebilir

Paranın üzerindeki kabartmalar sahte olup olmadığını anlamak adına önemli rol oynar. Örneğin gerçek paranın üzerindeki Merkez Bankası kabartması sahte paralarda kabartma olarak bulunmaz. Biraz dikkatle gerçekle sahte para arasındaki fark kolaylıkla anlaşılabilir.

Gerçek paranın ön yüzünde, filigranın sol üst köşesinde Braille alfabesi ile yazılmış noktalar mevcuttur. Para alışverişini aceleye getirmeden, inceleyerek yapılırsa sahte para gerçeğinden oldukça kolay ayırt edilebilmektedir.

Hologram şeritlerin üzerinde bazı motifler mevcuttur. Bu motifler, farklı açıdan bakılan banknotlarda parlak şekilde yansımaktadır. Bu detay için sadece dikkatlice incelememiz yeterlidir.

Ve son olarak gerçek paralarda bütünleşik görünüm bulunmaktadır. Sahte paralarda bulamayacağımız bu bütünleşik görünüm için parayı aydınlığa tutmak gerekmektedir. Paranın sol üst kısmında bulunan şekiller ile paranın arka tarafındaki şekiller birleşir ve paranın değeri yazar. Görüldüğü üzere sadece biraz dikkat ile sahte para mağduru olmaktan kurtulabiliriz.

Paranızı alırken acele etmeyin

Sahte para dolandırıcılarının en çok kullandıkları yöntemlerden biri ise acele ettirmektedir. Aldığınız parayı biraz incelerseniz sahte para olup olmadığını anlayabilirsiniz.

