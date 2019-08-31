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: ateş açtı! ilgili çıkan karar gelini bayılttı...

haberi ’nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde dünyaevine girmeye hazırlanan çiftten geldi. Akılalmaz olayda damat, balkondan tabancayla havaya ateş etmeye başladı. İlk önce evinin balkonundan havaya ardından da silah sesi üzerine gelen 2 ateş açan damat (18)hakkında karar çıktı. Çiftin düğün günü adliyede son buldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 31.8.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 11:58
Son dakika: Bekçiye ateş açtı! Damatla ilgili çıkan karar gelini bayılttı...

: 'da dünyaevine girmeye hazırlanan çiftin günü adliyede son buldu. Önce evinin balkonundan havaya ardından da silah sesi üzerine gelen 2 ateş açan damat (18)hakkında karar çıktı. Şoke eden olayda Adliyede kararı duyan gelin (18), fenalaşarak bayıldı. Gelin yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Çiftin yakınları, Okan Kuşbaş'ın aşırı alkollü olduğunu, eve gittikten sonra balkondan havaya ateş ettiğini, kimseye ateş edip tehditte bulunmadığını iddia etti. İşte son dakika haberinin detayları…

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde dünyaevine girmeye hazırlanan Okan Kuşbaş ile Gülfer Yeleç için 29 Ağustos Perşembe günü kına gecesi düzenlendi. Yakınlarının katıldığı gecenin sonunda aynı mahalledeki evine giden damat, balkondan tabancayla havaya ateş etmeye başladı.

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Son dakika: Bekçiye ateş açtı! Damatla ilgili çıkan karar gelini bayılttı...
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