Son dakika: Bekçiye ateş açtı! Damatla ilgili çıkan karar gelini bayılttı...

Son dakika: Antalya'da dünyaevine girmeye hazırlanan çiftin günü adliyede son buldu. Önce evinin balkonundan havaya ardından da silah sesi üzerine gelen 2 bekçiye ateş açan damat Okan Kuşbaş (18)hakkında karar çıktı. Şoke eden olayda Adliyede kararı duyan gelin Gülfer Yeleç (18), fenalaşarak bayıldı. Gelin yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Çiftin yakınları, Okan Kuşbaş'ın aşırı alkollü olduğunu, eve gittikten sonra balkondan havaya ateş ettiğini, kimseye ateş edip tehditte bulunmadığını iddia etti. İşte son dakika haberinin detayları…

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde dünyaevine girmeye hazırlanan Okan Kuşbaş ile Gülfer Yeleç için 29 Ağustos Perşembe günü kına gecesi düzenlendi. Yakınlarının katıldığı gecenin sonunda aynı mahalledeki evine giden damat, balkondan tabancayla havaya ateş etmeye başladı.