Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! (31 Ağustos 2019) Bugün hava nasıl olacak?

Son dakika haberi: 'den sağanak yağış uyarısı! (31 Ağustos 2019) Bugün hava nasıl olacak?

'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Bugün havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak "Bugün hava nasıl olacak?" sorularıyla yoğun şekilde aramalarını sürdürüyor. Günlük olarak hava durumu raporları yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları o saatlerde kuvvetli gelecek sağanak yağış ve şiddetli rüzgarlara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Ağustos Meteoroloji hava durumu tahmin ve uyarıları...

Giriş Tarihi: 31.8.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 09:54
Son dakika haberi: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! (31 Ağustos 2019) Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Bugün için plan yapacak olan vatandaşlar yoğun olarak arama motorlarında "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika 31 Ağustos hava durumu tahminleri ve uyarıları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (31 AĞUSTOS 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Ağustos hava durumu tahminlerine ilişkin son tahminleri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! (31 Ağustos 2019) Bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN