Son dakika haberi: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! (31 Ağustos 2019) Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Bugün için plan yapacak olan vatandaşlar yoğun olarak arama motorlarında "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika 31 Ağustos hava durumu tahminleri ve uyarıları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (31 AĞUSTOS 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Ağustos hava durumu tahminlerine ilişkin son tahminleri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;