Son Dakika: Sahte altın şebekesine suç üstü!

İstanbul'da sahte altın ve sahte Dolar piyasaya süren yabancı uyruklu 11 kişilik bir şebeke çökertildi. Lüks sitelerde bulunan üç farklı adrese polisler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dört bin 225 sahte altın ve sahte 156 bin Dolar ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sahte altın ve sahte Dolar soruşturması geçtiğimiz gün Esenyurt'ta bir aracın şüphe üzerine durdurulması üzerine açıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Fatih Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi üzerinde bir aracı durdurdu. Araçta bulunan ve sahte altın ile sahte Dolar işi yaptıklarını itiraf eden yabancı uyruklu Hamid H. (26) ve Muhammed S. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte altın ve sahte Dolar piyasaya süren bir şebekenin üyesi oldukları tespit edildi. Şüphelilerin sahte altın ve sahte Dolarları sakladıkları adresler belirlendi. Esenyurt Yeşil Kent Mahallesi ve Gök Evler Mahallesi'nde yer alan lüks sitelerde bulunan üç farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SİKKELER İÇİN "TARİHİ ESER" YALANI

Söz konusu adreslerde diğer şebeke üyeleri Hüseyin E. (25), Arif El Muhammed E. (30), Haysem A. (26), Faris H. (18), Ahmed E. (25), Mohammad A. (22), İbrahim A. (26), Ahmad Muhammed A. (42) ve Kusay C. (24) de yakalandı. Kusay C. adlı şebeke üyesinin üzerinden 480 adet sahte sikke altın ele geçirildi.

Lüks sitelerde bulunan üç adrese polisler tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda; dört bin 225 sahte altın, sahte 156 bin Dolar, sahte altınların tartımında kullanılan hassas terazi ve sahte paralar üzerindeki düzenlemelerde kullanılan bazı sıvı ilaçlar ele geçirildi. Şüphelilerin sahte altın ve sahte Dolarları piyasaya sürdükleri, sahte altın sikkeleri ise "Tarihi Eser" diyerek sattıkları ve yine piyasaya sürerek haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.