‘Tek hayali devlet memuru olmaktı’

BUGÜN NELER OLDU

Kırıkkale'deeski kocası tarafından küçük çocuğunun yanında acımasızca öldürülen Emine Bulut'un (39) annesi Fadime ile babası Ahmet Bulut kızlarının hayat hikâyesini anlattı. Emine Bulut'un tek hayali devlet memuru olmak istediğini anlatan anne Fadime Bulut, "Başarılıydı, çok efendiydi, çalışkandı. Hep teşekkür takdir alırdı. Halen dışarıdan üniversite okuyordu. Bilgisayar kursuna gidiyordu. Devlet işine girmek istiyordu. Hayali hep oydu" dedi. Baba Ahmet Bulut ise "idam" istediğini dile getirdi.