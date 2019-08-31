Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Tek hayali devlet memuru olmaktı’

‘Tek hayali devlet memuru olmaktı’

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019
‘Tek hayali devlet memuru olmaktı’
Kırıkkale'de eski kocası tarafından küçük çocuğunun yanında acımasızca öldürülen Emine Bulut'un (39) annesi Fadime ile babası Ahmet Bulut kızlarının hayat hikâyesini anlattı. Emine Bulut'un tek hayali devlet memuru olmak istediğini anlatan anne Fadime Bulut, "Başarılıydı, çok efendiydi, çalışkandı. Hep teşekkür takdir alırdı. Halen dışarıdan üniversite okuyordu. Bilgisayar kursuna gidiyordu. Devlet işine girmek istiyordu. Hayali hep oydu" dedi. Baba Ahmet Bulut ise "idam" istediğini dile getirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Tek hayali devlet memuru olmaktı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN