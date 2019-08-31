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Tek yumurta ikizine ağır müebbet talebi

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019
Tek yumurta ikizine ağır müebbet talebi
Tekirdağ'ın Süleyamanpaşa ilçesinde apartman girişinde 25 bıçak darbesiyle öldürülen 72 yaşındaki Naciye Saygın hakkındaki soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı tek yumurta ikizi Fedai Kavrık hakkında "Canavarca hisle ve taammüden öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ortaya çıkan kamera kayıtları polisin kafasını karıştırmış ve tek yumurta ikizlerinden hangisinin katil zanlısı olduğu bir süre de olsa tespit edilememişti. Olay yerindeki parmak izlerinin Sedai Kavrık'a ait olduğu zannedilirken ikiz kardeşi Fedai'ye ait olduğu ortaya çıkmıştı.
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Tek yumurta ikizine ağır müebbet talebi
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