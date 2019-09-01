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Babasını keserle öldürdü

’nın Adapazarı ilçesinde bir kişi babasını keser ve bıçak darbeleriyle öldürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 19:02
Babasını keserle öldürdü

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Gebeşler Sokak üzerinde bulunan Santa Kent sitesinde yaşandı. İddiaya göre, baba Abdullah Adıgüzel ile oğlu R.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmanın seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine evin kapısını R.A. açtı. Eve giren polis ekipleri, baba Abdullah Adıgüzel'i kanlar içerisinde yerde gördü. Oğlu tarafından bıçak ve keser darbeleriyle yaralanan babanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler oğul R.A.'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Babasını keserle öldürdü
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