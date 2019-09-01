Çatalhöyük’ün minicik heykeli

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Konya'nınÇumra ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük'ün doğu höyüğünde yapılan kazıda, kadın ve erkek figürleri çıktı. Çatalhöyük, İngiliz arkeolog James Mellaart ve ekibince 1960'lı yıllarda keşfedildi. İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Ian Hodder'ın başkanlığında Çatalhöyük'teki kazılar, 25 yıllık çalışma programının sona ermesi ve alanda daha fazla kazı yapılmayacağının bildirilmesi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla sona erdi. Geçen yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü devredilen kazının bilimsel danışmanlığı Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu'na verildi. Doç. Dr. Çilingiroğlu, "Oda dolgularının içinde küçük heykeller, kadın ve erkek figürleri ortaya çıktı. Kadın, 'şişman' tasvir edilmiş. Çok tipik, Çatalhöyük sembolizmine sahip bir parça" dedi.