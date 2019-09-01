Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısından şok ifade: En yakın arkadaşımla aldattı

Son dakika: Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısından şok ifade: En yakın arkadaşımla aldattı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan kan donduran olayda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisini öldüren zanlı Nazım Baştürk, adliyeye götürülürken, 'Neden vurdunuz?' diye soran gazetecilere, "En yakın arkadaşımla beni aldattı" dedi. Son dakika haberine göre Melike Baştürk'ün cenazesinin ardından evlerine giderken, Çaydamar Mahallesi'nde karşılaşan Nazım Baştürk ile Melike Baştürk'ün yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken ihbar üzerine mahalleye polis ekipleri geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 16:02
Son dakika: Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısından şok ifade: En yakın arkadaşımla aldattı

Olay, önceki gün, Çorlu'ya bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Salih Durmuş, iddiaya göre, birlikte yaşadığı Melike Baştürk ile marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönmek üzere yolda yürümeye başladı. Bu sırada arkalarından gelen kişi, elindeki tabancayla ikiliye kurşun yağdırdı. Durmuş ile Baştürk, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ambulanslarla Salih Durmuş'u Çorlu Devlet Hastanesi'ne, Melike Baştürk'ü ise özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Melike Baştürk, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısından şok ifade: En yakın arkadaşımla aldattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN