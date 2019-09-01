Derede kaybolan Kutray’dan acı haber

BUGÜN NELER OLDU

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, serinlemek için 2 kuzeniyle birlikte girdiği derede kaybolan 11 yaşındaki Kutray Çelik'nin cansız bedeni bulundu. Akçalı köyünde oturan Kurtay, önceki gün öğle saatlerinde 2 kuzeniyle birlikte Kurtalan ilçesindeki Başur Deresi'ne girdi. Ancak küçük çocuk, kısa süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Kuzenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri sevk edildi. Derede arama çalışması başlatan su altı arama ekipleri, dün saat 12.45 sıralarında, suya girdiği yere 50 metre mesafede küçük çocuğun cansız bedenini buldu. Sudan alınarak kıyıya çıkarılan Çelik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.Öte yandan Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde inşaat işçisi 32 yaşındaki Mehmet Eber, Giresun'un Keşap ilçesinde 23 yaşındaki Abdullah Akkaya ve Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de 50 yaşındaki Mehmet Sağlam boğularak hayatını kaybetti.