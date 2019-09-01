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'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

'in İslahiye ilçesinde, kullandığı motosikletle önünde ilerleyen başka bir motosiklete çarpan (76) yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019 08:54 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 08:57
Gaziantep'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün gece, İslahiye- Hassa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte İslahiye'de bir yakının düğününe katıldıktan sonra Altınüzüm Mahallesi'ndeki evine dönen Abdullah Bülbül, kullandığı 79 AN 009 plakalı motosikletle, önündeki Berat Y.'nin (16) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Çarpmayla birlikte yola savrulan her iki sürücü ile Abdullah Bülbül'ün eşi Leman (41), çocukları Hasan (5) ve Cemile Bülbül (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Bülbül, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralının tedavisi sürüyor.

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Gaziantep'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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