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İki kentte yine koca dehşeti

’da Ömer Yavuz kendisine kahvaltı hazırlamadığı iddiasıyla eşini bıçaklayarak öldürdü. ’da N.B., boşanma davası açan karısını ve sevgilisini öldürdü

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019
İki kentte yine koca dehşeti
İstanbul Sultanbeyli'de inşaat işçisi Ömer Yavuz eşi Zeynep Yavuz'u bıçaklayarak öldürdü.
15 yıl önce evlenen Ömer Yavuz (36) ile Zeynep Yavuz (32) çiftinin 4 çocuğu vardı. Dün sabah 07.00 sıralarında Ömer Yavuz, 155'i arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Eve giden ekipler talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan Yavuz'un sorgusunda, "Sabah işe gitmek için kalktım, eşimden kahvaltı hazırlamasını istedim. Bana kahvaltı hazırlamayacağını söyledi. Ben de sinirlendim. Mutfaktan ekmek bıçağını alarak bıçakladım" dediği öğrenildi. Yavuz'un kasten yaralama, mala zarar verme, özel belgede sahtecilik, tehdit ve hakaretten Emniyet'te kaydı olduğu da ortaya çıktı.
Tekirdağ'da ise sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Salih Durmuş ve sevgilisi Melike Baştürk öldü. Katil zanlısı olarak, talihsiz kadının boşanma davası açtığı eşi N.B. Yalova'da yakalandı. Zanlı N.B.'nin Durmuş'un da asker arkadaşı olduğu öğrenildi.
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İki kentte yine koca dehşeti
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