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'de plaj işletmesindeki kaçakçılığına 4 tutuklama

'in Çeşme ilçesinde plaj işletmesinde kaçakçılığı organizasyonu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 10:04
İzmir'de plaj işletmesindeki göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Alaçatı kıyılarındaki plaj işletmesine düzenlediği operasyonda 43 düzensiz göçmenle yakalanan işletmeciler B.B. ve S.B. ile çalışanlar K.D. ve İ.S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettikleri suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Plaj işletmesine 29 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda çalışanlar için kurulan çadırlarda 43 düzensiz göçmenin kaldığı tespit edilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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İzmir'de plaj işletmesindeki göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama
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