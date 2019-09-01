Leonardo Da Vinci’nin Toskana’sı Burdur mu?

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ABD'de yaşayan Hint asıllı Sukhwant Singh, Leonardo da Vinci'nin hazırladığı haritalar üzerinde çalışma yaparken, haritada belirtilen yerleri farklı noktalarla karşılaştırmaya başladı. Haritaların 1080-1200 yılları arasında Anadolu'daki Kilikya devletini yöneten Ermeni krallığı tarafından hazırlatıldığını öne süren Singh, uzun yıllar kullanıldıktan sonra Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıd ile Kadı Burhaneddin arasındaki savaş sırasında Venedikliler tarafından yönetilen Kıbrıs'a gönderildiğini ifade etti.Yunanlı tüccarların değerli eşyaları satmak için Venedik'e gittikleri sırada, haritaları da götürüldüğünü söyleyen Singh, harita üzerinde karşılaştırmalı örneklerle Toskana diye bilinen yerin Burdur, Mersin ve Antalya arasındaki ticaret yolu olduğunu iddia etti. Haritalardaki tüm kale ve ulaşım noktalarını birebir karşılaştıran Singh, google maps ve diğer dijital harita sistemlerindeki verileri, detaylı inceledikten sonra bu tespite ulaştı.