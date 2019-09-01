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'den uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1 Eylül

tarafından yayımlanan tahminlerine göre ülkemizin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere şiddetli yağış bekleniyor. Haftanın son gününde evden çıkmadan önce vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 1 Eylül 2019 Pazar tarihli Meteoroloji'ye ait son hava durumu tahmin raporları...

Giriş Tarihi: 1.9.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 08:36
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1 Eylül

Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan uyarısının ardından gözler güncel tahmin raporlarına çevrildi. Yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken birçok ilimiz için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava durumu bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1 Eylül
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