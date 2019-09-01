Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1 Eylül

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son dakika uyarısının ardından gözler güncel hava durumu tahmin raporlarına çevrildi. Yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken birçok ilimiz için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava durumu bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.