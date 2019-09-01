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ibadetleri nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar nelerdir? İşte ayrıntılar

İslam alemi Hicri yılbaşı olarak kabul edilen heyecanını yaşıyor. Tüm Müslüman aleminde ortak duyguları barından Muharrem ayında ibadetler yapılıp bolca dua edilecek. Bu anlamlı ve özel günde eller semaya yükselecek ve dilek dua kapıları açık olacak. On binlerce mümini yakından ilgilendiren Muharrem ayı tarih boyunca peygamberle ilgili birçok kurtuluş mucizelerine sebep olmasından dolayı diğer dinlerde de kutsal ay olarak kabul ediliyor. Peki Muharrem ayı ibadetleri ve okunacak dualar nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 1.9.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 10:04
Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar nelerdir? İşte ayrıntılar

Müslüman dünyası için çok önemli bir yere sahip olan Hicri yılbaşı ve ibadetleri merak konusu oldu. Gündemde yer edinen Muharrem ayı ibadetleri ve duaları trend başlıklar arasında yer aldı. Bu bağlamda vatandaşlar '' Muharrem ayı ibadetleri nelerdir?'' cevabı merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. Bu önemli ayın ilk gecesi niyet ederek bir Tesbih namazı kılınır. Bu mübarek ayın 10. Günü ise aşure günüdür. İşte Muharrem ayı ibadetleri ve okunacak duaları…

MUHARREM AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Muharrem ayı ibadetleri 2019 yılında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Birlik beraberlik içerisinde gerçekleşen ve dualarla eller semaya yükselecek. İslam alemi için dönüm noktası olan Hicret'in gerçekleştiği gün Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. İşte Muharrem ayı ibadetleri ve okunacak duaları haberimizde…

Diyanet İşler Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimi göre Muharrem ayı bugün (31 Ağustos) tarihinde başladı. ise 9 Eylül tarihinde başlayacak.

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Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar nelerdir? İşte ayrıntılar
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