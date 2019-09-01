Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 2019 Muharrem ayı orucu nasıl tutulur? İşte ayrıntılar

orucu ne zaman başlıyor? 2019 nasıl tutulur? İşte ayrıntılar

Hicri takvimin ilk ayı olan orucu islam alemini yakından ilgilendiriyor. Müslümanların ibadet edip dualar edeceği Muharrem ayında oruç tutmak faziletler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Bu ayın onuncu günü "" olarak idrak ediliyor. 31 Ağustos'ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak olan bugünde oruç tutmanın önemi merak ediliyor. Peki ne zaman başlıyor? 2019 ?

Giriş Tarihi: 1.9.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 10:09
Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 2019 Muharrem ayı orucu nasıl tutulur? İşte ayrıntılar

İslam aleminin heyecanla beklediği için geri sayım başladı. Zilhicce ayının sona ermesiyle birlikte Muharrem ayı başlıyor. Müslüman dünyasının merakla beklediği bugün, ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır. Bu bağlamda '' ne zaman başlıyor? 2019 ?'' sorularının yanıtları merak edildi. Bugünde vatandaşlar oruçlarını tutacak ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Hicri takvimde Peygamber efendimizin hicreti Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre bu yıl 31 Ağustos Cumartesi günü olarak duyuruldu.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı orucu 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. İslam alemini yakından ilgilendiren bugünün faziletleri arasında başta oruç tutmak yer alıyor. Ellerin semaya yükselip dualar edileceği Muharrem ayında bol bol ibadet edilecek. Peki Muharrem ayı orucu ne zaman? Muharrem ayı orucu nasıl tutulur? İşte yanıtı…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? 2019 Muharrem ayı orucu nasıl tutulur? İşte ayrıntılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN