Osmanlı donanmasına gemi yapılan ilçede şimdi barakalarda tekne yapılıyor

Osmanlı'ya savaşlarda kullanılmak üzerine ahşap gemiler üreten ilçede, babada oğula geçen ahşap tekne yapımı geleneği devam ediyor. İyon, Lidya, Pers, Amastris, Pontus, Roma ve Doğu Roma dönemlerinin ardından 1460 yılında Osmanlı egemenliğine girmesiyle devletin donanma ihtiyacının karşılandığı Kurucaşile'de, gemi yapımı yüzyıllardır babadan oğula miras kalarak devam ediyor.Gülgeç'in oğlu Arda Gülgeç, boş zamanlarında atölyeye geldiğini ve mesleği çok sevdiğini ileride kendisinin de tekne yapmak istediğini söyledi.