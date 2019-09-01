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donanmasına gemi yapılan ilçede şimdi barakalarda tekne yapılıyor

Donanması'na gemilerin yapıldığı Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bugün derme çatma barakalarda ahşap tekne ve yat yapılıyor. 3 kuşaktır mesleği sürdüren Ali ve Mehmet kardeşler, plan proje hazırlamadan dedelerinden gördükleri yöntemleri uygulayarak, tekne imal ettiklerini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 10:51
Osmanlı donanmasına gemi yapılan ilçede şimdi barakalarda tekne yapılıyor

'ya savaşlarda kullanılmak üzerine ahşap gemiler üreten ilçede, babada oğula geçen ahşap tekne yapımı geleneği devam ediyor. İyon, Lidya, Pers, Amastris, Pontus, Roma ve Doğu Roma dönemlerinin ardından 1460 yılında Osmanlı egemenliğine girmesiyle devletin donanma ihtiyacının karşılandığı Kurucaşile'de, gemi yapımı yüzyıllardır babadan oğula miras kalarak devam ediyor.Gülgeç'in oğlu Arda Gülgeç, boş zamanlarında atölyeye geldiğini ve mesleği çok sevdiğini ileride kendisinin de tekne yapmak istediğini söyledi.

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Osmanlı donanmasına gemi yapılan ilçede şimdi barakalarda tekne yapılıyor
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