Türk ve Yunan kadın denizciler barışa yelken açıyor

BUGÜN NELER OLDU

Bodrumlu deniz tutkunu 25 kadın yelkenci, 1 Eylül Dünya Barış Gününde, Yunanlı kadınlarla birlikte "Barışa Yelken" açıyor. "Tutku mm" ," Kechi sailing" ve "Nora" adlı 3 tekneyle, bu sabah saat 10.00'da Milta Bodrum Marina Fener'den denize açılacak olan 25 deniz tutkunu kadın, davet ettikleri Yunan kadın denizcilerinin de katılımıyla, Leros, Kalimnos ve Lipsi adamlarını kapsayan 106 deniz millik seyir yapacak. Sosyal medyada "deniztutkususeyirde" adresinden günlük yayın yapacak olan Türk ve Yunan Kadınları Barış Seyri, 5 gün sonra başladığı noktada sona erecek. Etkinliği gelenekselleştirmeyi planlayan kadınlardan Tutku mm teknesi kaptanı Neşe Hasipek, "Seyrimizde kadınlar olarak yelkenle barış çağrısı yapmaya devam edeceğiz. Amacımız kadınların gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek" dedi.