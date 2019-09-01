Uğur öğretmen, hayatını evinde beslediği 500 kuşa adadı

Bursa'da yaşayan Uğur Uzun, çocukluk yıllarında kuşlara ilgi duymaya başladı. 9 yaşından itibaren evinde kuş beslemeye başlayan Uzun, yıllar geçtikçe bu sayıyı arttırdı. Aynı zamanda bir lisede beden eğitimi öğretmenliği yapan Uzun, öğrencileri tarafından 'kuş hayranı öğretmen' olarak biliniyor. Evindeki kuşlarının daha rahat yaşaması için eski evini satarak yeni bir ev alan Uzun, bu evin üst katını gökkuşağı ispinozlarına ayırdı. Yaklaşık 500 gökkuşağı ispinozunu evinde besleyen Uzun, bu kuşlarla güzellik yarışmalarından sayısız ödül aldı.