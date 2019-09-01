Yazın son gününde kar manzaralı fotoğraf

BUGÜN NELER OLDU

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağına tırmanan bir grup doğa sever yaz mevsiminin son günlerinde 1 metreyi aşan kar kütlelerinin önünde poz vermenin keyfini yaşadı.Doğa sever vatandaşlardan Mehmet Bayındır, kar kütlelerini görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi. Bayındır, "Sabahın ilk ışıklarıyla berber tırmanışa başladık. 2 saatlik bir yolculuğun ardından Mereto Dağı'na vardık. Kar kütlelerini görünce çok şaşırdım. Yaz mevsiminin son günde bir metreyi bulan kar kütlesi önünde bol bol fotoğraf çekerek arkadaşlarımızla paylaştık. Onlarda en kısa zamanda dağa çıkmak istediklerini sylediler .Unutulmaz bir gün yaşadık" dedi.