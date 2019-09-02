421 göçmen yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 256 düzensiz göçmen yakalandı.Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 107 düzensiz göçmen yakalandı.Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Mahallesi Karaada mevkisi açıklarında durdurulan lastik botta ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Suriye ve Filistin uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.Edirne'nin Enez ilçesinde de 16 düzensiz göçmen yakalandı.