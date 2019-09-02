‘Abi’ demediği için kardeşini öldürdü

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Bursa'da 9 yaşındaki kardeşini ilaç tankerine atarak öldüren Ö.F.A. (17) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanık, kardeşini kendisine "abi" diye hitap etmediği ve lakap taktığı için öldürdüğünü söyledi.Ö.F.A.'nın iddianamede yer alan ifadesinde, "Sabah kahvaltının ardından annem, babam ve kardeşimle birlikte tarlaya gittik. 12.00 gibi kamyonetle evimize geldik. 16.00 saatlerinde, evimin yanında kardeşimi gördüm. Kardeşime, 'tarlaya gidelim, çalışalım' dedim. Bunun üzerine Yunus bana bağırdı, gelmek istemediğini söyledi. Ben de sinirlenerek, 2-3 defa sırtına vurarak darp ettim. Yunus bağırarak eve kaçtı. 2-3 dakika sonra gittiğimde Yunus, soyunmuş vaziyette ilaç tankerinin yanında duruyordu. Ben tekrar gidelim dediğimde, yine gelmeyi kabul etmedi. İlaç tankerine girip serinlemek istediğini söyleyince öfkelendim, 3-4 dakika boyunca elimle ve tekmeleyerek darp ettim. Kardeşimin kafası hariç vücudunun diğer tüm bölümlerine vurdum. Yunus bir anda baygınlık geçirdi. Ben de korktuğumdan dolayı Yunus'u kucaklayarak ilaç tankerinin içerisine çırılçıplak koydum. Kapağı sıkıca kapattım" dedi.Olayın ardından saat 16.20-16.30 sıralarında tarlaya giderek çalışmaya devam ettiğini dile getiren Ö.F.A., "Babamla biraz çalıştıktan sonra 18.00 sıralarında ben bisikletimle, babam kamyonetle arkamdan eve geldi. Eve geldikten sonra annem, Yunus'u bana sordu. Ben de korktuğumdan dolayı anneme bir şey söyleyemedim. Babam eve gelince, korktuğumdan Yunus'u dışarıda arıyor gibi yaptım. Yunus'u bulamadığımızdan 21.00 saatlerinde jandarmaya haber verdik. Bir anlık öfkeyle hareket ettim ve kendimi kaybettim. Bana çoğu zaman ağabey diye hitap etmiyordu. Lakaplar takıyordu. Bu nedenle kardeşime zarar verdim. Pişmanım" diye konuştu. İHABABA Hüseyin A. (41), oğlundan şikâyetçi olmadı. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Ö.F.A., önümüzdeki günlerde Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.