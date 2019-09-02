Arkadaşlarıyla şakalaşırken beyin kanaması geçirip öldü

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Kocaeli'nin?Gölcük ilçesinde halk otobüsünde arkadaşları ile şakalaştığı sırada fenalaşan ve beyin kanaması teşhisi ile hastaneye kaldırılan Gülgün Cantekin (48) hayatını kaybetti. Gölcük ilçesinde 26 Ağustos günü arkadaşları ile halk otobüsüne binen Gülgün Cantekin, arkadaşları ile konuşup şakalaştığı esnada aniden fenalaşarak yere düştü. Cantekin arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçridiği tespit edilen talihsiz kadın, önceki gün hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve bir çocuk annesi kadının ölümü akrabalarını ve arkadaşlarını yasa boğdu