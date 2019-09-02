BİM aktüel kataloğunda indirimli kırtasiye malzemeleri ve teknoloji rüzgarı! 6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

Haftanın 6 Eylül günü için BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 6 Eylül Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli kırtasiye ürünleri ile teknoloji aletleri gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, HP marka notebook olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli kırtasiye ürünleri bulunurken, elektronik tutkunları için de teknoloji fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 6 Eylül BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.