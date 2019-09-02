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otomobiline 4 yıl sonra kavuştu

Iğdırlı Tanrıverdi Akbulut, 2015 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobiline 4 yıl sonra kavuştu. 1996 model otomobili öpen Akbulut, "Ben umudu kesmiştim. 'Bulundu' haberi gelince çok sevindim. Ruhsat ve plakasını yenileyerek kullanacağım" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 09:37
Çalınan otomobiline 4 yıl sonra kavuştu

Gebze ilçesinde özel şirkette servis şoförlüğü yapan Tanrıverdi Akbulut'a (71) ait 34 FDD 75 plakalı otomobil, otoparktan çalındı. Bir süre, gelecek iyi haberi bekleyen Tanrıverdi Akbulut, daha sonra memleketi Iğdır'a dönerek buraya yerleşti.

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Çalınan otomobiline 4 yıl sonra kavuştu
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