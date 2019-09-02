Çocuğu döverek öldürüp cesedi tandıra koymuşlar

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR'IN Buca ilçesinde, polis ekipleri, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın, annesi Mine D.'den (25), şiddet gördüğü ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Bir yakınının evinde gözaltına alınan Mine D., ifadesinde, Eymen'in birlikte yaşadığı S.E. tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü kaydetti. Mine D. daha sonra Eymen'in öldüğünü anladıklarını ve cansız bedenini Buca ilçesinin kırsal Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp, kullanılmayan tandır içine koyduklarını itiraf etti. Cani annenin tarif ettiği yerde talihsiz çocuğun elleri ve ayakları bağlanmış poşet içindeki cesedini bulundu. Polis, cinayet şüphelisi S.E. ile olayda ağabeyine yardım ettiği gerekçesiyle kardeşi E.E.'yi (29) gözaltına aldı. Öte yandan talihsiz çocuğun kimlik tespiti için annesi Mine D.'den DNA örneği alınacağı öğrenildi.