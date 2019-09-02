9 yılda 1.3 milyon hasta ‘evinde’ tıbbi tedavi aldı

Türkiye genelinde birkaç ilde pilot uygulama olarak ilk kez 2010'da başlatılan evde sağlık hizmetlerinden bugün, yüzbinlerce hasta ücretsiz yararlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 9 yıl önce 66 bin hastayla yola çıkılan uygulamadan şu ana kadar toplam 1 milyon 350 bin hasta yararlandı. İstanbul'da ilk uygulandığı yıl yaklaşık 10 bin hastaya evde sağlık hizmeti verilirken, 2019 yılının ilk 6 ayında kayıtlı hasta sayısı 72 bine ulaştı. Evde sağlık hizmetleri ile yaşlı, yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerinin "hastaneye gitmeye gerek kalmadan" kendi evlerinde yapılması sağlanıyor.

DİREKT BAŞVURU ALINIYOR

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da bu yılın ilk 6 ayında 90 bin kez hasta ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "50 bin adet kan tetkiki, 30 bin hastaya sağlık kurulu ilaç raporu hazırlanması işlemi gerçekleştirildi. Bu hastalar evlerinde, yataklarından dahi çıkarılmadan bu hizmetleri aldı. Bütün hastanelerimizde evde sağlıkla ilgili direkt başvuru alınabiliyor ama asıl 444 38 33 (444 EV DE) numaralı çağrı merkezinden talep kaydı oluşturuluyor. Daha sonra ekipler adrese gidip ihtiyaçları belirliyor ve hastayı sisteme dahil ediyorlar" dedi.

DİŞ TEDAVİSİ BİLE VAR

Evde sağlık hizmetinin diş tedavilerinin de büyük bir kısmını kapsadığını anlatan Prof. Dr. Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaklaşık 4 bin 500 hastamıza da kendi ev ortamlarında diş hizmeti verdik. Ayrıca gerektiği zaman psikiyatri ve psikolog desteği, fizik tedavi rehabilitasyonu da sağlanıyor. 1000'in üzerinde hastaya fizik tedavi hizmeti verdik örneğin. Hatta bazı durumlarda yoğun bakım gibi şartlarda takip edilmesi gereken hastalar için, cihaza bağlı hastalar oluyor bunlar, evde takip de gerçekleştirilebiliyor. Şu anda 32 hastamız da bu şekilde izleniyor."



'HER İHTİYACIMIZI KARŞILIYORLAR'

Yaklaşık 2.5 yıl önce Ordu'da otomobiliyle denize uçan ve 45 dakika suyun altında kalarak son anda kurtarılan 25 yaşındaki Tufan Aşçı da evde sağlık hizmeti alan hastalardan biri. Yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalan genç adam için solunum cihazı da kullanılıyor. Evde Sağlık ekibinden Uzm. Dr. Turgay Samancı, Aşçı'nın gerekli tıbbi bakımlarının düzenli olarak yapıldığını ve aileye de hasta bakımıyla ilgili eğitimlerin verildiğini belirtti. Baba Cavit Aşçı, "Kaza sonrası ilk 15 gün iki kez ölümden döndü, uzun süre hastanede yattı. 13 ay oldu İstanbul'a getirdik. Eve çıktıktan sonra da Evde Sağlık Hizmetleri'ni aradık ve yaklaşık 8 aydır bu hizmeti alıyoruz. " dedi.