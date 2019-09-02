Devlet, 21 yıl önceki alevlerden kurtardı

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve geçen günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile devlet yetkililerinden yardım isteyen 21 yaşındaki Leyla Demirci, "21 yıl önce kundakta iken bir kör ateş beni, hayatımı, hayallerimi yaktı. Yıllarca bir hayalet gibi kuytu, karanlıklarda yaşadım. Yüzümü görenler ise kaçtı hep. İnsanların tavrı beni o ateşten daha fazla yaktı, yıllarca psikolojik ilaçlar kullandım. Ne çocukluğum oldu, ne arkadaşlarım. Devlet beni o ateşten kurtardı, karanlığım bayrama dönüştü. Çığlığımı duyan devlet büyüklerime minnettarım" dedi.

LEYLA BUGÜN 1.5 YAŞINDA!: Aynalar en nefret ettiğim eşyalar oldu. Ama bitti, Leyla bugün 1.5 yaşında o beşikteki bebek. Yeni doğdum, saçlı, güzel bir kadın olarak büyümeye başlayacağım.

YÜZÜ ÜNLÜ PROFESÖRE EMANET: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilgi ve talimatı ile bizi aradılar. Dünyalar benim oldu. 28 Ağustos günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan beni muayene etti. Her şeyin yoluna gireceğini, güzel bir yüzüm olacağını söyledi. Tedavi ilk olarak yüzümden başladı, sonra saçları, kafatasım da düzelecek. Bunlar devlet büyüklerimizin sayesinde.