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Düğünde maganda kurşunu can aldı

Giriş Tarihi: 2.9.2019
Düğünde maganda kurşunu can aldı
KARABÜK'ÜN Eflani ilçesinde düğünde "maganda kurşunu" isabet eden kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çelebiler mahallesinde bir düğüne katılan Yunus Yıldız (47), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Yakınları tarafından Eflani Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Göller köyünün muhtarı C.K.'yi (36) gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen muhtar C.K. tutuklandı. AA
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Düğünde maganda kurşunu can aldı
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