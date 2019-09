Kırıkkale'de 6 gün önce, 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. İzmir Torbalı'da eşiyle boşanma sürecinde olan Soner Çakır ise sosyal medya üzerinden cinayetle ilgili yaptığı yorumda, katil zanlısı Fedai Varan'a destek verdi. Soner Çakır'ın yaptığı "Adamı bu raddeye getiren kadındır. Benim eşimin sonu da böyle olacak. Olan evlatlarıma olacak. Ancak dayanamıyorum, yapacağım" yorumu büyük tepki çekti. Gözaltına alınan Çakır tutuklandı. Son iki yıldır eşi Soner Çakır hakkında yaralama, hakaret ve tehdit gibi şikâyetlerden dolayı 30'a yakın davanın sürdüğünü anlatan iki çocuk annesi muhasebeci Alev Çakır, "11 yıllık evliliğimiz boyunca hem psikolojik şiddet uyguladı hem de dövdü. Hayatı bana zehir etti. Eşimi psikoloğa bile götürdüm. Psikolog obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu (takıntılı kişilik) teşhisi koydu. Doktor 3 yıl içinde tedavi olması gerektiğini, aksi halde ömrü boyunca bu rahatsızlığın onda kalacağını anlattı. Ancak o tedaviyi kabul etmedi" dedi.

FETÖ'DEN CEZAEVİNDEN KALDI

Eski polis olan eşinin Batman'da görev yaparken Nisan 2017'de FETÖ soruşturması geçirdiğini ve 11 ay cezaevinde kaldığını söyleyen Alev Çakır, "Ayrıca benle evlenmeden önce bir arkadaşını silahla yaralamış. Bu nedenle de soruşturma geçirmiş. Hakkında devam eden soruşturmalar nedeniyle hep rütbeleri geri alındı. Cezaevinden çıktıktan sonra komiser yardımcısı olarak emekliye ayrıldı" dedi. 1.5 yıl önce eşine boşanma davası açtığını söyleyen kadın, "Dava açtıktan sonra annemin evine camı kırarak girdi, yine beni dövdü. Eşimden korunmak için evimizin her yerini güvenlik kameralarıyla donattık. 'Bahçe kapısının üstünden atlamasın' diye çiviler yerleştirdik. Şu an kaldığım evi ve işyerimin adresini biliyor. Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum. Eşim cezaevinden çıkarsa eğer beni öldürecek diye çok korkuyorum" dedi. Emine Bulut'un avukatlığını üstlenen Turgay Özcan, şiddet mağduru Alev Çakır'ın da avukatı aldı. Avukat Özcan, "Alev Çakır'ın evli olduğu kişinin psikolojik rahatsızlığı olduğu belli. Acil ve sert önlemler alınması gerekiyor. Şu an 6 aylık koruma kararı çıktı. Bitince tekrar bir koruma kararı çıkartmak için başvurumuz olacak" ifadesini kullandı.





'YILLARCA ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Eşinin gece uyumadan önce kendisini yumruklayıp öyle yattığını anlatan Çakır, "11 yıllık evliliğimiz boyunca sürekli dayak ve şiddete maruz kaldım. Profesyonelce döverdi. İz bırakmazdı. Sonra da 'Seni ne güzel dövdüm. İz bile bırakmadım' derdi. Evliliğimiz adeta işkence gibi oldu. Evimiz 7'nci kattaydı. Beni çalıştırmazdı. İşe giderken sabah kapıyı üzerime kilitlerdi. Akşam gelince açardı. Perdeler oynayınca bile dayak yerdim. Bu yüzden perde oynamasın diye camları gazete kağıtları ile kapatmıştım. Balkonda otururken ben sandalyede oturamazdım. Kendi sandalyede otururdu. Beni kimse görmesin diye yere oturturdu" diye konuştu.