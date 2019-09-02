Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı yatan iller güncel olarak yatırılmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşlarını il il hesaplara yatırıyor. Her ayın belli dönemlerinde yatan bakım maaşlarının yattığı illeri anlık olarak takip edebilirsiniz. Bakım maaşından yararlanabilmek için; tam teşekküllü bir hastaneden alınmış olması gereken ağır engelli olduğunu belirten bir sağlık kurulu yazısı. Bu yazıda engel oranının yüzde elli üzerinde olduğu ve ağır engelli kısmında da evet olarak belirtilmesi gerekmektedir. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Güncel olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulanmaya devam ediyor. İşte tüm detaylar...