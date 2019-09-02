Fransa’da bacağı kesilecekti Türkiye’de yürüdü

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FRANSA'DAgeçen yıl düzenlenen dünya kupası şampiyonluk kutlamalarında bir motosiklet sürücüsünün evinin önünde oynarken bacağını ezdiği 9 yaşındaki Berfin Gündüz Türkiye'de iyileşti. Çocuk, Fransa'da bir dizi ameliyata girmişti ancak iyileşemedi. Fransız doktorlar, "Bacağın kesilmesi gerek" dedi. Gündüz Ailesi ise tedavi için alternatif yollar aradı. Sonuçta da Türkiye'de Memorial Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Kürklü'ye ulaştı. Kızlarını ameliyat için Türkiye'ye getirmek isteyen aileye, Fransız doktorlar çeşitli zorluklar çıkardı.ORTOPEDI ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kürklü: Ameliyatların ardından Berfin buraya geldikten 7 gün sonra yürümeye başladı. Sonrasında uzun soluklu bir tedavi sürecine başladık ve 7. ayın sonunda Berfin tamamen iyileşti. Kesilmesi planlanan ayağının üzerine basarak rahatlıkla yürüyor.Orada yapılamayan bir ameliyatın Türkiye'de yapılmasının imkansız olduğunu dahi söylediler. Konu Fransız basınına da yansıdı. Ancak aile, tüm zorluklara rağmen Sağlık Bakanlığı ve Memorial Sağlık Grubu'nun ortak desteğiyle çocuğu Türkiye'ye getirdi. Çocuk Türkiye'de geçirdiği ameliyatlar ve tedavilerle 7 günde yürümeye başladı, 7 ayda ise tamamen iyileşti.'Yapamazsak onlar hiç yapamaz'Fransa'da doktorlar, bize "Türkiye'de size hayal satıyorlar. Biz yapamıyorsak onlar hiç yapamaz. Sizi paranız için çağırıyorlar. Türk olduğunuz için mi Türkiye'ye götürmek istiyorsunuz?" dedi. Bizi ırkçılıkla bile suçladılar. Biz de kızımın bacağı kesilmeden iyileştirebilecek hangi ülke olursa oraya gideriz diye düşündük.