İranlı zehir doktoru

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'DA uyuşturucu madde imalatı yapan ve "Doktor" kod adıyla bilinen uyuşturucu satıcısı yakalandı ve tutuklandı. Her şey, polisin Şişli'de Hüseyin K.'den şüphelenmesiyle başladı. Şüphelinin üzerinde uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan Hüseyin K.'nin uyuşturucuyu İranlı Abbas A.'dan (50) aldığı tespit edildi. "Doktor" kod adlı Abbas A., Şişli'de yakalandı. Adresinde 1 kilo 94 gram Metamfetamin, 108 gram Afyon Sakızı ele geçirildi. Hüseyin K. savcılık talimatıyla serbest kaldı. Abbas A. ise tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.