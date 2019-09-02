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İranlı zehir doktoru

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019
İranlı zehir doktoru
İSTANBUL'DA uyuşturucu madde imalatı yapan ve "Doktor" kod adıyla bilinen uyuşturucu satıcısı yakalandı ve tutuklandı. Her şey, polisin Şişli'de Hüseyin K.'den şüphelenmesiyle başladı. Şüphelinin üzerinde uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan Hüseyin K.'nin uyuşturucuyu İranlı Abbas A.'dan (50) aldığı tespit edildi. "Doktor" kod adlı Abbas A., Şişli'de yakalandı. Adresinde 1 kilo 94 gram Metamfetamin, 108 gram Afyon Sakızı ele geçirildi. Hüseyin K. savcılık talimatıyla serbest kaldı. Abbas A. ise tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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İranlı zehir doktoru
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