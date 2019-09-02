Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kars’ta iki aile birbirine girdi: 1 ölü

’ta iki aile birbirine girdi: 1 ölü

'ta iki aile arasında "kan davası" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 12:49
Kars’ta iki aile birbirine girdi: 1 ölü

Cumhuriyet Caddesinde aralarında daha önce husumet olan Ş.T. ile H.K.,E.K. arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada Ş.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın duyulmasının ardından ardından olay yerinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cadde trafiğe kapatılırken olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ş.T.'nin yakınları ve ailesi fenalık geçirirken bazıları hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olaya karışan H.K. ile E.K. olayın ardından kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden 1 pompalı tüfek ile 1 kalaşnikof silah ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars’ta iki aile birbirine girdi: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN