Kars’ta iki aile birbirine girdi: 1 ölü

Cumhuriyet Caddesinde aralarında daha önce husumet olan Ş.T. ile H.K.,E.K. arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada Ş.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın duyulmasının ardından ardından olay yerinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cadde trafiğe kapatılırken olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ş.T.'nin yakınları ve ailesi fenalık geçirirken bazıları hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olaya karışan H.K. ile E.K. olayın ardından kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden 1 pompalı tüfek ile 1 kalaşnikof silah ele geçirildi.